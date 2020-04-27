Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 27 апреля

Число зараженных коронавирусом в мире вплотную приблизилось к 3 миллионам, на этот момент оно составляет 2 971 669. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил более 180,6 тысячи человек. С начала пандемии число умерших выросло до 206 549. Еще 865 тысяч пациентов выздоровели.

В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран остаются США (965,9 тысячи), Испания (226,6 тысячи), Италия (197,6 тысячи), Франция (162,2 тысячи) и Германия (157,7 тысячи).

В России с начала эпидемии коронавирусом было проведено более 2,8 миллиона тестов, коронавирусная инфекция подтвердилась у 80 949 человек. Излечились 6 767 пациентов, умерли — 747. За сутки прирост составил 6 361 случаев инфицирования, умерли 66 пациентов.

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