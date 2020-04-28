Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 28 апреля

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 28 апреля оно составляет 3 041 517. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил 69,4 тысячи человек. С начала пандемии число умерших выросло до 211 159. Еще свыше 894 тысяч пациентов выздоровели.

В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран остаются США (988,4 тысячи), Испания (229,4 тысячи), Италия (199,4 тысячи), Франция (165,9 тысячи) и Германия (158,7 тысячи).

В России с начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 87 147 человек. Излечились 7346 пациентов, умерли — 794. За сутки прирост составил 6 198 случаев инфицирования, умерли 50 пациентов.

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