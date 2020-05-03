Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 3 мая

По состоянию на утро 3 мая число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,4 миллиона человек. Соответствующие данные размещены на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Согласно статистике, инфицированы 3 421 834 человека в 187 странах мира. Из них более 243,5 тысячи скончались, более 1 миллиона (1 092 715) вылечились.

Наиболее пострадавшие от коронавируса государства — США (1,1 миллиона), Испания (213,4 тысячи), Италия (209,3 тысячи), Великобритания (183,4 тысячи) и Франция (167,3 тысячи).

Россия находится на 8-м месте по числу заболевших: в стране выявлен 124 054 случая инфицирования. С начала эпидемии умерли 1 222 человека, выздоровели 15 013. Было проведено более 3,9 миллиона тестов на инфекцию. За последние сутки в России выявили 9623 случая заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в Москве (5358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!