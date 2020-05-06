Газпромбанк передал больницам деньги и средства индивидуальной защиты

Газпромбанк приобрел для российских медицинских учреждений медицинские маски, перчатки и защитные костюмы, а также перечислил им 200 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении банка.

В частности, государственным больницам и частным клиникам, экстренным службам и волонтерским организациям в Москве и регионах было передано 700 тысяч медицинских масок, 300 тысяч одноразовых перчаток и 40 тысяч защитных костюмов.

В банке подчеркнули, что в текущей ситуации особенно необходимо проявить социальную ответственность и сопричастность общему делу. По словам зампреда правления банка Дмитрия Зауэрса, Газпромбанк оказывает системную поддержку медицинским учреждениям постоянно, но сейчас она «важна вдвойне».

«Ведь за сухими рядами цифр — реальные судьбы врачей и их пациентов, тех, кто оказался в эпицентре происходящих сейчас событий. В таких обстоятельствах особенно важно проявлять неравнодушие, поэтому для борьбы с COVID-19 мы направили в медучреждения сотни тысяч средств индивидуальной защиты», — прокомментировал Зауэрс. Он добавил, что инициативу поддерживают и обычные сотрудники банка, принимающие участие в благотворительной акции #поможемвместе.

Ранее Минздрав и Минпромторг подтвердили дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков в российских регионах. В России за последние сутки выявили 10,559 тысячи новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.