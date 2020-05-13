Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов в реанимации

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко раскрыл статистику пациентов в реанимации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сейчас в реанимации находятся 49 пациентов, 21 из которых — на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом вчера, 12 мая, из 50 человек в реанимации 28 были подключены к аппаратам ИВЛ. Большинство (69 процентов) пациентов в реанимации — это люди старше 60 лет.

За сутки в больницу поступили 22 пациента. Всего в клинике на лечении сейчас находятся 317 человек, накануне их было 355. Из всех пациентов подтвержден диагноз COVID-19 у 72 процентов.

10 мая Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам ИВЛ. По словам главврача, около 13 процентов пациентов инфекционной больницы из 125 подключенных к ИВЛ остались в живых. Почти 60 процентов людей на ИВЛ, — это мужчины, которым, по показателям статистики, около 64 лет. Максимальный возраст подключенных к аппаратам — 94, минимальный — 27 лет.

По состоянию на 13 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.

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