Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 мая превысило 4,34 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 347 018 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 85 тысяч человек. За весь период пандемии скончались более 297 тысяч пациентов, более 1,54 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,39 миллиона человек) и Россия (242,2 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Великобритания (230,9 тысячи). На четвертом месте находится Испания (228,6 тысячи), на пятом — Италия (222,1 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 82 376 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 10 028 случаев инфицирования. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 242 271 случаев инфицирования. Выздоровели 48 003 человек, 2 212 пациентов умерли, из них 96 — за последние сутки. С начала эпидемии в стране было сделано почти шесть миллионов тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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