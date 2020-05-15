Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 мая превысило 4,44 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 443 597 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 95,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 302 тысяч пациентов, более 1,58 миллиона человек выздоровели.

Однако, по данным портала Worldometers, число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона.

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Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,41 миллиона зараженных) и Россия (252,2 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Великобритания (234,4 тысячи). На четвертом месте находится Испания (229,5 тысячи), на пятом — Италия (более 223 тысяч).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 85 898 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 9974 случая инфицирования. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 252 245 случаев коронавируса. Выздоровели 53 530 человек, 2 305 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано почти шесть миллионов тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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