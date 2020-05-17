Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 17 мая превысило 4,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 4 635 786 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 90,3 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 311 тысяч пациентов, более 1,69 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,46 миллиона зараженных) и Россия (272 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Великобритания (241,4 тысячи). На четвертое место поднялась Бразилия (233,5 тысячи), замыкает пятерку Испания (230,6 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 88 754 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 9 200 случаев инфицирования. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 272 043 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 63 166 человек, 2537 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 6,6 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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