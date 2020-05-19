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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 мая

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 19 мая превысило 4,8 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 4 804 167 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 90,3 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 318 тысяч пациентов, более 1,79 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,5 миллиона зараженных) и Россия (290,7 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Бразилия (255,4 тысячи). На четвертое место опустилась Великобритания (247,7 тысячи), замыкает пятерку Испания (231,6 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 90 353 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8926 случаев инфицирования. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 290 678 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 70 209 человек, 2722 пациенат умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 7,1 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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