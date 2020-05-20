Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 20 мая достигло 4,9 миллиона миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 4 900 155 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 95,9 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 323 тысяч пациентов, более 1,68 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,5 миллиона зараженных) и Россия (299,9 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Бразилия (271,8 тысячи). На четвертом месте разместилась Великобритания (250,1 тысячи), замыкает пятерку Испания (232 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 91 921 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 9263 случая инфицирования. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 299 941 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 76 130 человек, 2837 пациентаов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 7,3 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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