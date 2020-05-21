Мясников насчитал миллионы потенциально переболевших коронавирусом россиян

Врач Александр Мясников, известный зрителям как доктор Мясников из телепередачи «О самом главном», в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» заявил, что в России может насчитываться семь миллионов потенциально переболевших коронавирусом граждан. К такому выводу он пришел на основе статистики, полученной в других странах.

Мясников отметил, что реальное число зараженных и уже перенесших инфекцию по всему миру превышает количество известных случаев в несколько раз. По его словам, в других странах — в частности, в США и Франции — ученые в научных целях провели тесты среди людей, не входящих в группу риска.

«Взяли две тысячи человек в Калифорнии подряд и посмотрели — сколько, оказалось — 4,5 процента [зараженных]. В другом месте взяли несколько тысяч человек, провели тестирование — пять процентов», — заявил Мясников.

По его словам, на основании такой выборки можно сделать вывод, что коронавирусом переболели около пяти процентов населения США. «Если предположить, что и в России это пять процентов, то это семь миллионов человек», — посчитал официальный представитель информационного центра по коронавирусу.

13 мая Мясников заявил, что после коронавируса возможно появление новой пандемии, более серьезной и опасной. Доктор уточнил, что про новую, более опасную пандемию говорят и эпидемиологи, и вирусологи.

За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 8849 человек. Всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

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