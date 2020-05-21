Участник Death Angel рассказал о встрече с Сатаной во время коронавирусной комы

Участник филиппино-американской трэш-метал-группы Death Angel Уилл Кэрролл рассказал о встрече с Сатаной во время коронавирусной комы. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

47-летний барабанщик уверен, что он побывал в аду. Он заболел COVID-19 после европейских гастролей коллектива и две недели находился в критическом состоянии в калифорнийском медицинском центре. Кэрролл был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и пребывал в коме.

По словам участника группы, в ночных кошмарах ему являлся Сатана в женском обличье, который упрекал его за лень и превращал его в монстра, напоминающего Джаббу из «Звездных войн». После этого барабанщик решил отказаться от употребления крепкого алкоголя и марихуаны.

«Я все еще буду слушать сатанинский металл, и я все еще люблю Deicide и подобные группы. Что касается моей личной жизни и того, что я пережил, я теперь не думаю, что Сатана такой уж крутой», — рассказал Кэрролл. Он пояснил, что был близок смерти, но теперь чувствует, будто родился заново.

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