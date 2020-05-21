Борис Джонсон избежал уголовных обвинений из-за секс-скандала

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон избежал уголовных обвинений из-за его скандальных секс-связей с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури. Об этом сообщает The Sun.

Расследование касалось периода, когда Джонсон был еще мэром Лондона (он занимал этот пост с 2008-го по 2016 год). В 2019 году администрация города обратилась в правоохранительные органы из-за подозрений в отношении премьера. В частности, его подозревали в оказании незаконной денежной помощи бизнесу Аркури, а также возможной растрате бюджета столицы Британии.

Полиция пришла к выводу, что Джонсон не оказывал противозаконных спонсорских услуг подруге. При этом доказано, что он действительно состоял в интимных отношениях с Аркури. Указывается, что этот факт мог повлиять на других людей, принимавших финансовые решения. В Независимой комиссии по полицейской этике заявили, что Джонсону следовало заявить о конфликте интересов, однако в его действиях не было состава преступления.

В марте сообщалось, что Джонсон решил жениться на своей подруге Кэрри Саймондс. В конце апреля они стали родителями.

До Саймондс Борис Джонсон был трижды женат. От второго брака на юристе Марине Уилер у него четверо детей: две дочери Лара и Кассия и два сына Мило и Теодор. Кроме того, у политика есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

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