Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 22 мая достигло превысило 5 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации Хопкинса, в мире заражены 5 102 424 человека. Прирост заразившихся за сутки составил более 100 тысяч человек. За весь период пандемии скончались 332 924 пациента, более 1,94 миллиона человек выздоровели.

Материалы по теме Восточное поветрие Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,57 миллиона зараженных) и Россия (317,5 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Бразилия (310 тысяч). На четвертом месте — Великобритания (252,2 тысячи), замыкает пятерку Испания (233 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 94 702 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8926 случаев инфицирования. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 317 554 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 92 тысяч человек, 3099 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 7,3 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!