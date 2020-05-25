Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 25 мая превысило 5,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 5 407 700 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 96,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 345 060 пациентов, 2,17 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,64 миллиона зараженных). На вторую строчку рейтинга поднялась Бразилия (363,2 тысячи человек), опередив Россию (344,4 тысячи). Также в пятерке остались Великобритания (261 тысяча) и Испания (235,8 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 97 720 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8599 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксирован 344 481 случай заражения коронавирусом. Выздоровели более 113 тысяч человек, 3541 пациент умер. С начала эпидемии в стране было сделано более 8,7 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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