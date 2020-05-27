Депутат отозвал запрос в Генпрокуратуру по факту продажи шахты «Полосухинская»

Депутат Госдумы Александр Терентьев отозвал ранее направленный им в Генпрокуратуру запрос по факту якобы незаконной продажи АО «Шахта «Полосухинская» 100 процентов голосующих акций. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на копию письма Терентьева генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой оставить без рассмотрения ранее направленный на его адрес депутатский запрос от 19 мая 2020 года.

По словам Терентьева, депутатский запрос был направлен помощниками без его прямого участия по факту полученного обращения. «Когда внимательно изучили тему, поняли, что его необходимо отозвать — мы не увидели повода для нашего реагирования. Сегодня запрос был отозван», — сказал он агентству.

Отмечается, что на основании запроса от 19 мая прокуратура города Новокузнецка Кемеровской области 27 мая направила директору шахты «Полосухинская» требование о предоставлении учредительных документов и информации о предполагаемой сделке с акциями. Как следует из запроса прокурора Новокузнецка О.С. Заратовского, городская прокуратура занимается вопросом продажи шахты «Полосухинская» 100 процентов голосующих акций.

Также прокурор выясняет, есть ли у предприятия «кредиторская, дебиторская задолженность, ее размер», а также «задолженность по заработной плате, налогам и иным платежам». Необходимые документы и всю коммерческую информацию прокуратура потребовала предоставить до 1 июня 2020 года.