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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 29 мая

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 29 мая превысило 5,81 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 5 810 331 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 115,1 тысячи. За весь период пандемии скончались 360 332 пациента, 2,41 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,72 миллиона зараженных). На второй строчке закрепилась Бразилия (438,2 тысячи человек), Россия (379 тысяч) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (270,5 тысячи) и Испания (237,9 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 101 617 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8371 инфицированный. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 379 051 случай заражения коронавирусом. Выздоровели более 150 тысяч человек, 4142 пациента умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 9,7 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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