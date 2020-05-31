Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 31 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 31 мая превысило 6,06 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 6 060 207 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 132,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 369 156 пациентов, 2,56 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,77 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (498,4 тысячи человек), Россия (396,6 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (274,2 тысячи) и Испания (239,2 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 103 781 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8952 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 396 575 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 167,5 тысячи человек, 4555 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 10,3 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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