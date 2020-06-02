Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем

Госпиталь в Улан-Удэ (Бурятия) для зараженных коронавирусом, который ранее презентовали Владимиру Путину как готовый к приему больных, оказался недостроенным. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на газету «Номер один».

Медицинский центр в микрорайоне Сосновый Бор возводило министерство обороны. В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней. Однако во время съемок Первого канала больницу снимали лишь снаружи, поэтому здание действительно выглядело полностью готовым.

Материалы по теме Дышите ровно Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса

Депутат Народного Хурала (законодательного органа) Бурятии Баир Цыренов выяснил, что на самом деле медцентр до сих пор не сдан в эксплуатацию. Теперь он намерен разобраться в ситуации и потребовать опровержение от СМИ, написавших про готовую больницу.

«15 мая Путин принимал военные госпитали по всей стране, в том числе в Улан-Удэ. Через две недели, 30 мая, мы решили посмотреть на этот объект вживую. По факту госпиталь оказался абсолютно не достроенным», — заявил Цыренов.

Изначально больницу в Улан-Удэ планировали построить до 30 апреля, но сроки сорвались, и их сдвинули до 15 мая. Медцентр в Сосновом Бору рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах. Во время строительства объекта на площадке зафиксировали вспышку коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru