В Москве Aston Martin топ-менеджера авиакомпании въехал в пешеходную зону

На Новом Арбате в Москве люксовый автомобиль Aston Martin на полном ходу врезался в препятствие и въехал в пешеходную зону. По предварительным данным, водитель не пострадал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что машина принадлежит топ-менеджеру авиакомпании «Сибирь» (S7) Павлу Воронину. Он занимает должность заместителя гендиректора по информационным технологиям. Однако неизвестно, находился ли за рулем он или другой человек.

В конце мая сообщалось, что на въезде в Магас в ДТП попал служебный автомобиль мэра столицы Ингушетии Руслана Арсамакова. Машина вылетела в кювет. Находился ли в салоне сам Арсамаков, не уточнялось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!