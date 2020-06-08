Оказание плановой медпомощи возобновили в Подмосковье

Плановая госпитализация в стационарные отделения подмосковных больниц возобновляется с понедельник, 8 июня, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО.

Кроме того, жители смогут получить консультацию узкопрофильных специалистов в поликлиниках, утончила она.

«Мы постепенно возвращаемся к нормальной работе медицинских организаций. Первым этапом восстанавливаем плановую медицинскую помощь, которую на время карантина пришлось отменить», — сказала министр.

Попасть к узкопрофильным специалистам можно по направлению от терапевта, педиатра или через госуслуги. В поликлинику разрешается входить только в перчатках и медицинских масках, в медучреждении следует соблюдать социальную дистанцию. Интервал между записями к специалисту составит не менее 30 минут.

1 июня президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу по оказанию в больницах первичной и специализированной медицинской помощи. 3 июня глава правительства подписал соответствующее распоряжение.

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