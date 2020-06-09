На вора в законе Васю Бандита завели дело из-за большого влияния на криминал

В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего вора в законе Игоря Кокунова, известного в криминальных кругах как Вася Бандит. Об этом во вторник, 9 июня, «Ленте.ру» сообщила старший помощник главы регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Кокунов, получивший титул вора в законе 27 лет назад, подозревается по статье 210.1 УК («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Ранее авторитет был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.

Как считает следствие, Кокунов, постоянно проживая на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Подмосковья, с 1993 года оказывает большое влияние на криминальный мир. В частности, он координирует действия преступных групп, организует связи между ними, а также участвует в воровских сходках для раздела сфер влияния.

5 июня сообщалось, что в пригороде Великого Новгорода сотрудники ФСБ, уголовного розыска МВД России и полицейские задержали авторитета Алексея Гудыну (Леха Иркутский). 46-летнему вору в законе предъявили обвинение по статье 210.1 УК РФ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru