Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 июня превысило 7,1 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта, в мире заражены 7 118 471 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 119,1 тысячи. За весь период пандемии скончались 406 522 пациента, 3,29 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,96 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (707,4 тысячи человек), Россия (476 тысяч) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (288,8 тысячи) и Индия (265,9 тысячи), накануне обогнавшая Испанию. В десятке рейтинга также находятся Италия, Перу, Франция и Германия.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 110 514 человек. Самая большая смертность зафиксирована у европейских стран из десятки государств, наиболее пострадавших от пандемии. Этот показатель превышает 10 процентов.
В России за последние сутки было выявлено 8985 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 476 043 случая заражения коронавирусом. Из них 230 тысяч выздоровели, почти 6 тысяч скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 13 миллионов тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.
8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако при этом, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.