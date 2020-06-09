Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 июня превысило 7,1 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 7 118 471 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 119,1 тысячи. За весь период пандемии скончались 406 522 пациента, 3,29 миллиона человек выздоровели.

Материалы по теме Восточное поветрие Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,96 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (707,4 тысячи человек), Россия (476 тысяч) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (288,8 тысячи) и Индия (265,9 тысячи), накануне обогнавшая Испанию. В десятке рейтинга также находятся Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 110 514 человек. Самая большая смертность зафиксирована у европейских стран из десятки государств, наиболее пострадавших от пандемии. Этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки было выявлено 8985 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 476 043 случая заражения коронавирусом. Из них 230 тысяч выздоровели, почти 6 тысяч скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 13 миллионов тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако при этом, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



