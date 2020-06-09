Полицейский назвал российскую паралимпийскую чемпионку инвалидом на голову

Видео: instagram.com/sav_ok/

Паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко попыталась проехать на машине по перекрытой дороге, и остановивший ее инспектор ГИБДД сначала потребовал предоставить документы об инвалидности, а потом спросил, инвалид ли она на голову. Видеозапись с места инцидента россиянка опубликовала в сториз своего Instagram.

На кадрах женщина спрашивает, почему ей не дают проехать. В ответ полицейский просит доказать, что у нее есть инвалидность. «Клоунаду не устраивайте, инвалид. Или вы инвалид на голову? Вы инвалид физический или моральный?» — спросил он.

Спортсменка отвечает, что тот ее оскорбил. На это инспектор сказал, что она может передвигаться самостоятельно, поэтому он интересуется, какая у нее группа инвалидности. Савченко сообщила, что у нее вторая группа, но отказалась предоставить справки о болезни.

В разговоре с UFA1.RU паралимпийка отметила, что ехала в гостиницу и везла ребенка с инвалидностью, но проезд был закрыт из-за обвала грунта на набережной недалеко от отеля. Женщина написала жалобу на полицейского и добавила, что если реакции не последует, она «включит депутата». Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов пообещал разобраться в ситуации.

Оксана Савченко родилась с глаукомой обоих глаз, один из них полностью не видит. До 2015 года профессионально занималась плаванием, получила множество золотых паралимпийских медалей, медалей мировых чемпионатов и чемпионатов России. Избрана депутатом госсобрания — курултая Башкирии, занимается общественной деятельностью и работает директором спортивной адаптивной школы паралимпийского резерва.

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