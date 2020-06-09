В квартире Ефремова проведут обыск

В квартире актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП на Смоленской площади, проведут обыск. Об этом во вторник сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, следователь выписал постановление на обыск.

Вечером 8 июня Ефремов устроил серьезное ДТП в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, актер практически не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде. Утром он должен был прийти на следственные действия, однако в отдел полиции не явился, сославшись на плохое самочувствие. Рядом с домом артиста дежурит бригада скорой, кроме того, с ним работают полицейские.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru