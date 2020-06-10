Воробьев рассказал Путину об эффективности Центра управления регионом

Центр управления регионом продолжает демонстрировать свою эффективность, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ее цитирует РИАМО в среду, 10 июня.

«Как и везде, где есть "цифра", эффективность управления растет, жизнь людей становится комфортнее», — рассказал Воробьев в ходе селекторного совещания по IT с президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что система обеспечивает контроль за всеми сферами жизни общества. «В ЦУРе автоматизированные системы отслеживают "дыхание" региона. Это и контроль реализации нацпроектов, и состояние дорог и коммуникаций ЖКХ, строительство и безопасность», — сказал Воробьев.

К примеру, по его словам, цифровизация позволила организовать в школах региона дистанционное обучение, в здравоохранении — отслеживать нагрузку врачей и загруженность дорогостоящего медоборудования.

Центр управления регионом (ЦУР) открыли в области в конце 2018 года. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных. Работа центра предполагает оперативное доведение выявленных проблем до исполнителей и предотвращение аналогичных проблем в будущем.

В январе прошлого года с работой Центра управления регионом ознакомилась японская делегация.