Охлобыстин назвал Ефремова гением и забеспокоился о его суицидальном настрое

Российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал смертельную аварию, устроенную в Москве его другом Михаилом Ефремовым. На своей странице во «ВКонтакте» он назвал артиста гением и негодяем, подчеркнув, что хочет уберечь его от самоубийства.

Охлобыстин отметил, что Ефремов — его лучший друг и крестный отец его первого ребенка. «Единственное, что я могу сейчас сделать, так это не допустить, чтобы он в приступе очередного безумия совершил второй смертный грех», — заявил он, намекая, по-видимому, что беспокоится о суицидальных настроениях у Ефремова.

«И нельзя отрицать: Михаил Ефремов гений. Негодяй, но гений», — добавил Охлобыстин. Позже он пожелал сил семье погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал. 9 июня актера отправили под домашний арест. В его крови также обнаружили наркотики.

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