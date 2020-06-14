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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Продолжение: ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 июня превысило 7,76 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 7 766 952 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 134,1 тысячи. За весь период пандемии скончались 429 736 пациентов, 3,69 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2 миллионов зараженных). На второй строчке находится Бразилия (850,5 тысячи человек), Россия (520,1 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (308,9 тысячи) поднялась на четвертую строчку, опередив Великобританию (295,8 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 115 436 человек. Самая большая смертность зафиксирована в десяти европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки было выявлено 8706 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 520 129 случаев заражения коронавирусом. Из них 274,6 тысячи выздоровели, 6829 пациентов скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 14,5 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако при этом, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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