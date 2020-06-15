Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 июня превысило 7,9 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 7 900 924 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 123,8 тысячи. За весь период пандемии скончались 433 066 инфицированных, 3,76 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2 миллионов зараженных). На второй строчке находится Бразилия (867,6 тысячи человек), Россия (528,2 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (320,9 тысячи) накануне поднялась на четвертую строчку, опередив Великобританию (297,3 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 115 732 человека. Самая большая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8835 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 528 964 случая заражения коронавирусом. Из них 280 тысяч выздоровели, 6948 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 15 миллионов тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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