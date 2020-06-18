В России место кровавых боев захотели превратить в элитный поселок

Исторический Липкинский лес в Одинцовском районе Подмосковья оказался под угрозой — его хотят вырубить и построить элитные коттеджные поселки. У местных жителей есть множество вопросов к новому собственнику леса и особенно к нынешнему заместителю Рослесхоза Ивану Советникову. Письмо активистов имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Земля известна своей историей: в годы Отечественной войны 1812 года здесь блуждал Наполеон, пытаясь выйти к столице, а в декабре 1941-го Липкинский лес стал местом кровавых боев за Москву. Тут до сих находятся останки множества солдат, участок фактически является кладбищем, что подтверждает и историческая экспертиза.

В 2017 году выяснилось, что администрация района продала права на лес агрокомплексу «Горки-2» по цене 66 копеек за «квадрат». Данный участок попал в генплан развития региона — его захотели превратить в стройплощадку. Сначала речь шла о земле в 34,5 гектара, но потом ее площадь увеличилась до 726 гектаров.

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Начались продолжительные судебные тяжбы. Липкинский лес, находящийся ранее в ведении Гослесфонда, посчитали участком для сельскохозяйственной деятельности. Агрокомплекс не смог предоставить никаких документов, подтверждающих владение землей, но суд не стал рассматривать это как уважительную причину. Впоследствии в дело вмешался Рослесхоз и попытался отстоять свои владения, однако совет депутатов Ершовского сельского поселения все равно утвердил генплан.

В письме также говорится о деятельности нынешнего заместителя главы Рослесхоза, а тогда начальника комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова. Активисты утверждают, что он, пользуясь законом о лесной амнистии (передача в собственность гражданам земель лесного фонда, на которых давно стоят капитальные строения), отдал некоторые ООПТ (особо охраняемые природные территории) под аренду. В частности, речь идет о лесе между деревнями Палицы и Маслово — «Масловской лесной даче».

Подобная судьба коснулась и Липкинского леса. Активисты пишут в своем обращении, что Советников дал распоряжение «провести через суд» 726 гектаров реликтового леса и изъять его из госсобственности, отдав застройщикам. Земля здесь дорогая, лес находится между Рублево-Успенским и Новорижским шоссе. Ближайший суд назначен на 14 июля 2020 года.

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