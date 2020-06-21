Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 21 июня превысило 8,77 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 8 770 629 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 113 тысяч. За весь период пандемии скончались 464 039 инфицированных, 4,34 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,25 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (более одного миллиона человек), Россия (576 тысяч) оказалась на третьем месте. Индия (395 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (304,5 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Испания, Италия, Чили и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 119 719 человек. Самая большая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 7889 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 576 952 случая заражения коронавирусом. Из них 334,5 тысячи пациентов выздоровели, 8002 человека скончался. С начала эпидемии в стране было сделано более 16,3 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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