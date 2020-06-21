Россиян предупредили о самых энергетически насыщенных солнечных лучах

В день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, в этот день солнце доходит до 23 градуса северной широты. При таких условиях небесное тело становится перпендикулярно в полдень, а затем уходит к экватору.

Данное явление не окажет влияние на климат. Вильфанд пояснил, что если бы не существовало перемещения теплых и холодных воздушных масс, то в день летнего солнцестояния было самое активное прогревание подстилающей поверхности.

Ранее россиянам пообещали редкое солнечное затмение 21 июня. В Московском планетарии заявили, что в текущем году астрономическое явление придется на день летнего солнцестояния. В следующий раз даты событий в XXI веке совпадут в 2039 году.

В России можно будет наблюдать частные фазы кольцеобразного затмения. Наибольшая из них будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В европейской части страны наибольшая фаза может быть видна на юге Дагестана.

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