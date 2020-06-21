Трамп ограничит выдачу рабочих виз

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение ограничить выдачу рабочих виз для иностранных граждан, сообщает телеканал Fox News.

«Мы собираемся объявить кое-что про визы завтра или послезавтра», — рассказал Трамп. По его словам, такое решение «сделает многих людей счастливыми».

В ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо исключения из новых визовых правил, президент сказал, что их будет очень мало. Также он пояснил, что они потребуются только для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время. Однако исключений будет очень мало, и они будут «довольно жесткими», добавил американский президент.

Отвечая на вопрос о деталях объявления, Трамп отметил, что американцы будут довольны результатами.

22 апреля Трамп подписал указ, который временно запрещает иммиграцию в США вследствие влияния пандемии коронавируса на экономику страны. По словам американского лидера, такая мера направлена на защиту американских рабочих. Помимо этого, ограничение иммиграции поможет сохранить ресурсы в области здравоохранения, добавил Трамп. Распоряжение должно было продлится 60 дней. Позднее один из ключевых советников главы государства Стивен Миллер заявил, что временный запрет на иммиграцию в страну для ряда категорий может стать постоянным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!