Песков пояснил слова Путина о «подарках русского народа» республикам СССР

Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» о «подарках русского народа» республикам СССР. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 22 июня.

«Он говорил не о подарках. Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российский лидер говорил о том, что поправки в Основной закон нужны в том числе для того, чтобы избежать ошибок Конституции СССР.

В интервью глава государства Владимир Путин отметил, что действующий основной закон страны был принят в условиях острейшего внутриполитического кризиса. По его словам, некоторые моменты не отражены в документе. Он привел в пример ситуацию с советской Конституцией, в которой было прописано право выхода республик из состава СССР, но не сама процедура.

«Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель (...), а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы с чем пришла и не тащила с собой подарки от русского народа», — рассуждал Путин.

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