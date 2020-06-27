Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 27 июня превысило 9,78 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 9 778 674 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 189,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 493 674 инфицированных, 4,93 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,47 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,27 миллиона человек), Россия (620,8 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (490,4 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (310,8 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 125 039 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 6800 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 620 794 случая заражения коронавирусом. Из них 384,2 тысячи пациентов выздоровели, 8781 человек скончался. С начала эпидемии в стране было сделано более 18,4 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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