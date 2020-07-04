Первый канал выдал старое видео за празднование принятия поправок

На Первом канале показали старое видео хоровода в Якутии и выдали его за празднование принятия поправок к Конституции. Об этом пишет в своем Telegram-канале издание «Подъем».

В настоящий момент новость и фрагмент сюжета удалены. Как пишет издание, ведущий рассказал, что жители республики в национальных костюмах приняли участие в общероссийской акции «Мы вместе».

Хоровод, по данным местных СМИ, на самом деле прошел 27 апреля в честь Дня Республики Саха.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента. Против конституционных изменений выступил только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента участников плебисцита.

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