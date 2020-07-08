Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 июля превысило 11,79 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 11 799 443 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 167,9 тысяч. За весь период пандемии скончались 543 558 инфицированных, более 6,42 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,99 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,66 миллиона человек), Индия (719,6 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (693,2 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (309,2 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 131 457 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 6368 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 693 215 случаев заражения коронавирусом. Из них более 463 тысяч пациентов выздоровели, 10 478 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 21,3 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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