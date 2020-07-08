Власти Подмосковья рассказали об увеличении экспорта продукции АПК

Объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Подмосковье до конца года могут вырасти до одного миллиарда долларов, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 8 июля.

По его словам, к 2024 году этот показатель намерены довести до 1,7 миллиарда долларов.

Министр уточнил, что с начала года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил в регионе около 460 миллионов долларов. В основном, по его словам, Подмосковье отправляет на экспорт мясо, молоко, зерно, а также белки и животные жиры.

Ранее в среду министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова сообщила о выходе подмосковного завода по производству оборудования для очистки воздуха на чешский рынок. Предприятие заключило контракт на поставку продукции в Чехию на общую сумму в 1,8 миллиона рублей.

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