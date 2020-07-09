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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 июля

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Продолжение: ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 июля превысило 12 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 12 012 720 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 200 тысяч. За весь период пандемии скончались 548 914 инфицированных, более 6,5 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превышает три миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,7 миллиона человек), Индия (742 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (699,7 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (312 тысяч). В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 132 299 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 6 562 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 700 792 случаев заражения коронавирусом. Из них более 472,5 тысячи пациентов выздоровели, 10 667 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано почти 21,8 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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