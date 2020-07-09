Смартфоны Samsung перестанут комплектовать бесплатными зарядниками

Samsung перестанет класть в комплект смартфонов зарядное устройство. Об этом сообщается в отчете корейского издания Etnews.

Отказ от бесплатного комплектного адаптера позволит Samsung сэкономить на себестоимости смартфонов. Компания собирается пойти на такие меры, чтобы компенсировать затраты на внедрение 5G в своих устройствах. Представители корейского бренда уже провели встречи с как минимум тремя поставщиками адаптеров, на которых обсудили этот вопрос.

Samsung считает, что так как их аппараты имеют универсальный порт USB-C, под который на рынке есть большое количество зарядных аксессуаров, исчезновение адаптера не помешает потребителю комфортно пользоваться смартфонами бренда. Журналисты полагают, что гаджеты перестанут комплектоваться бесплатным аксессуаром с 2021 года. Также есть версия, что Samsung лишит адаптера только некоторые серии смартфонов.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что смартфоны линейки iPhone 12 будут продаваться без наушников и зарядного устройства. Как и в случае Samsung, такой шаг связывают со стремлением производителя сэкономить и отбить расходы на внедрение поддержки связи пятого поколения в телефонах.

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