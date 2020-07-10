Госдума дала возможность отечественным портам развиваться

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий хранить агрохимикаты в водоохранных зонах на территории портов за пределами границ прибрежных защитных полос. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Тем самым мы предлагаем смягчить ограничения для развития отечественной портовой инфраструктуры и строительства новых терминалов по перевалке агрохимикатов», — отметил заместитель главы Минпромторга Михаил Иванов. Замминистра также подчеркнул, что к агрохимикатам относятся только минеральные удобрения, мелиоранты и регуляторы роста растений и не относятся химические средства защиты растений.

Новый законопроект допускает эксплуатацию специализированных хранилищ агрохимикатов, построенных в прибрежной защитной полосе до введения запрета на такое их размещение в 2013 году. «Речь идет о комплексах по перевалке удобрений в Туапсе и Мурманске. Это очень важно, потому что данные терминалы сегодня переваливают до 30 процентов экспортных объемов этой продукции», — подчеркнул Михаил Иванов. Отдельные нормы законопроекта закрепляют введение обязательной государственной экологической экспертизы проектной документации специализированных хранилищ, которые планируются к строительству в границах водоохранных зон на территории портов. Тем самым будет усилен контроль за соблюдением существующих норм и правил хранения агрохимикатов, пояснил заместитель главы министерства.

Согласно новой редакции 65-й статьи Водного кодекса, вступившей в силу в 2013 году, не разрешается размещать специализированные хранилища пестицидов и агрохимикатов в пределах 500 метров от берега, в водоохранной зоне. Из-за этого остановились проекты развития терминалов по перевалке агрохимикатов в морских портах Туапсе, Усть-Луга и Мурманск, в целом из-за невозможности экспорта удобрений через российские порты с 2013 года экономика страны потеряла 1 миллиард долларов.

«В настоящее время экономика России теряет порядка 6-7 миллиардов рублей в год за счет того, что все погрузочно-разгрузочные работы в данной сфере ведутся в прибалтийских странах, —прокомментировал принятие нового законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин. — На протяжении всего времени все грузообороты портовые уходили в Прибалтику, там остается добавочная стоимость, налоги и многое, многое другое, там формировались рабочие места, — отметил председатель нижней палаты. — Ну ладно бы они еще понимали и благодарны были за то, что мы там создаём рабочие места и финансируем их экономику, но они абсолютно недружественно себя ведут… Кому мы потворствуем? Экономику надо защищать своей страны. А когда через наши регионы поезда идут к ним и там всё это остается, это не по-государственному. Поэтому пускай у нас будут терминалы в Псковской области, в Ленинградской области, в других регионах. А они уже, если хотят, себе что-то забирают. Мы с вами сейчас, принимая этот закон, фактически для экономики находим 100 миллионов долларов, почти 7 миллиардов рублей в год».

Председатель Госдумы обратил внимание коллег и представителей правительства на то, что долгое время этот вопрос не решался, пока тему не поднял президент Владимир Путин. Как отмечают эксперты, парламент таким образом выполнил поручение президента еще двухлетней давности. В частности, авторы законопроекта ссылаются на майский указ президента от 2018 года, по которому правительству была поставлена задача увеличить экспорт отечественной продукции, в том числе агрохимикаты.

По мнению экспертов, изменение в законодательстве будет способствовать развитию российского транспортной отрасли, созданию новых рабочих мест. «Помимо 100 миллионов долларов, это же ещё и какое количество новых рабочих мест, для Ленинградской области это очень важно, особенно когда сейчас обостряется ситуация с безработицей», — прокомментировал законопроект депутат Госдумы, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Что же касается опасений за экологию, то в ведущих портах Европы, таких как Роттердам, Антверпен, Таллин подобные хранилища расположены порой в 30-50 метрах от берега моря, отметили специалисты.

По данным Минпромторга, Россия ежегодно экспортирует в физическом весе 35 миллионов тонн удобрений. Из них 24 миллиона тонн экспортируются путем перевалки через морские порты, причем только 14 миллионов тонн уходит через порты российские, поскольку отечественные мощности загружены на 100 процентов, а строительство новых терминалов сегодня ограничено теми условиями, речь о которых идет в данном законопроекте.

Как отмечала Газета.ru, глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев подчеркнул, что комитет готов предоставить законопроект ко второму чтению уже на следующей неделе, чтобы он был принят в весеннюю сессию. «И дальше мы начнем контролировать, прекратятся ли грузы возиться в Прибалтику», — сказал он.

