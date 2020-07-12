Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 июля превысило 12,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 12 684 409 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 200 тысяч. За весь период пандемии скончались 564 506 инфицированных, более 6,9 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превышает 3,24 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,8 миллиона человек), Индия (820,9 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (719,4 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (322,7 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Чили, Мексика, Великобритания, Иран и Испания. В этом списке впервые оказалась ЮАР (на 9 месте) с показателем 264,1 тысячи инфицированных.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 134 777 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 6611 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 720 547 случаев заражения коронавирусом. Из них более 497 тысяч пациентов выздоровели, 11 205 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 22,7 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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