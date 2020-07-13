Москвичей предупредили о «заполярной» погоде

В столичном регионе ожидается похолодание. Об этом агентству РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, со вторника в Москве и области установится облачная погода и пройдут сильные дожди. Температура к среде опустится до 14-19 градусов, при этом из-за порывов ветра и близкой к 100 процентам влажности воздух будет казаться еще холоднее.

«Такая температура климатически характерна для июльской температуры, но в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга», — отметил Вильфанд.

Ученый пообещал, что возвращение к нормальной для июля погоде ожидается к выходным.

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