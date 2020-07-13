Воробьев инициировал в Подмосковье мусорные рейды

В Подмосковье начались рейды по выявляю несанкционированных навалов крупногабаритных отходов и строительного мусора на территориях многоквартирных домов, а также в частном секторе. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 13 июля.

Акцию «Чистая контейнерная площадка для ТКО» инициировал губернатор Андрей Воробьев.

«Общественники во взаимодействии с инспекторами Госадмтехнадзора и полиции ежедневно выявляют и выносят административные наказания сотням нарушителям. Частные лица и организации сбрасывают крупногабаритные отходы, диваны, мебель, бытовую технику и строительный мусор на муниципальные контейнерные площадки», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

По его словам, такие рейды будут проводится регулярно. Максимальный штраф для нарушителей составляет 250 тысяч рублей, уточнил он. В настоящий момент участники акции проверяют территории

«Очень хочется, чтобы понятие "мусор" окончательно ушло из нашего обихода и региона. А большая часть отходов использовалась бы для вторичной переработки», — сказала участница рейда, председатель ассоциации общественного контроля в сфере по обращению с отходами по области Лилия Белова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!