Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 июля превысило 13,29 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 13 290 153 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончалось 577 980 инфицированных, более 7,3 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превышает 3,4 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,9 миллиона человек), Индия (906,8 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (739,9 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (333,9 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 136 466 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 6248 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 739 947 случаев заражения коронавирусом. Из них более 512 тысяч пациентов выздоровели, 11 614 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 23,4 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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