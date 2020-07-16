Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Любимая еда россиян оказалась опасной
Умер снявший «Бриллиантовую руку» и «Битву за Москву» оператор
Аниту Цой заподозрили во лжи насчет коронавируса
Тренер вылетевшей из РПЛ команды предложил расширить лигу
Туриста арестовали за кашель в ресторане на популярном курорте
Дженнифер Лопес снялась в кожаном нижнем белье и восхитила фанатов
Девушка сбросила 60 килограммов за 10 месяцев и поделилась секретом похудения
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозы США расширить санкции
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Новости партнеров

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 июля

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Продолжение: ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 июля превысило 13,51 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 13 516 656 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 226,5 тысячи. За весь период пандемии скончалось 583 450 инфицированных, более 7,53 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных приближается к 3,5 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,96 миллиона человек), Индия (936,1 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (745,1 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (373,7 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 137 402 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 6422 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 745 197 случаев заражения коронавирусом. Из них более 523 тысяч пациентов выздоровели, 11 770 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 23,7 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от коронавируса
Россия опустилась на четвертое место по числу заразившихся коронавирусом
Стало известно о вспышке близкого к коронавирусу вируса в Китае в 2012 году
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 миллионов
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Между первой и второй

Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?
06:08Сегодня

На востоке Турции разбился самолет-разведчик

05:11Сегодня

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

04:30Сегодня

Трамп задумался о запрете на въезд миллионам китайцев-коммунистов

Мир00:0112 июля

Цена процента

Президент Польши на грани провала на выборах. Чем это грозит Европе и России?
04:07Сегодня

В Нью-Йорке убили и распилили миллионера

00:01Сегодня

Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса

23:2215 июля

Президент Бразилии снова сдал положительный тест на коронавирус

Мир00:03 8 июля

«Женщины стоят на нижних ступеньках»

Японок заставляют рожать детей на благо страны. Но из-за этого они только страдают
22:5115 июля

Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

21:3915 июля

США расширили антироссийские санкции

21:2415 июля

В планах Байдена увидели выгоду для Трампа

Россия
В Москве начнут бесплатно тестировать на коронавирус
«Лучшие умы и энергия»
Молодые россияне собрались в крымской бухте. Что из этого вышло?
Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
«Достал лебедя за горло и стал бить о бордюр»
 
Путин поедет в Крым
Голосуй, или проиграешь
 
В Москве мигрант избивал и заставлял есть из мусорки 5-летнего пасынка
Все материалы
Мир
Более 300 миллионов человек снова отправили на карантин в Индии
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Эвакуацию раненных в Сирии российских военных показали на видео
Между первой и второй
Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?
Иран признал новый этап распространения коронавируса
Цена процента
Президент Польши на грани провала на выборах. Чем это грозит Европе и России?
Все материалы
Бывший СССР
На акции протеста в Минске начались задержания
«Атака готовилась»
Советник президента Азербайджана — о причинах и последствиях боев на границе с Арменией
В Раде заблокировали принятие закона о легализации казино
На границе Армении и Азербайджана начались бои
Конфликт двух стран резко обострился. Есть риск начала полномасштабной войны
МИД Армении вызвал посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном
МИД Белоруссии призвал не грозить стране санкциями
Алфавитный беспорядок
Казахстан отказывается от кириллицы. Чем это закончилось для других стран бывшего СССР?
Все материалы
Экономика
Глава таможни пообещал Путину резко увеличить сборы
Россиян предупредили о росте цен
Мировой кризис сыграл на руку итальянскому министру
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Все материалы
Силовые структуры
Росгвардейцев захотели освободить от необходимости представляться задержанным
Павел Шувалов«Убивать не хотел — случайно получилось»
Как в России 30 лет ловили тулунского маньяка, державшего в страхе весь Дальний Восток
Фургал оказался не в курсе митингов в его поддержку
МиГом разбогател
Российского чиновника обвинили в краже четырех самолетов-истребителей. Он провел в бегах девять лет
Раскрыты условия содержания Сафронова в СИЗО
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Полковника Генпрокуратуры решили судить за пьяный дебош в отделе полиции Москвы
Все материалы
Наука и техника
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Постапокалипсис сегодня
 
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Все материалы
Спорт
Петр Ян назвал сроки завершения карьеры
Форточка в Европу
«Челси» и МЮ терпят неудачи, а Моуринью побеждает в дерби — главное в туре АПЛ
Ученица Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Джамель Херринг«Хочу прославиться как парень, который был в аду и вернулся»
Война в Ираке, смерть дочери и алкоголь: как бокс вернул американца к жизни и сделал чемпионом мира
Петр Ян продолжил перепалку с бывшим чемпионом UFC и согласился на бой с ним
Пока есть надежда... «Арсенал» сможет победить чемпиона?
Битва «Арсенала» и «Ливерпуля»: прямая трансляция 15 июля, где смотреть, что говорят букмекеры
Появились подробности гибели 30-летнего бойца MMA
Все материалы
Культура
Умерла жена Джона Траволты
«Меня назначили Директором Всего прямо сверху»
Как российский музыкант бросил все и решил заряжать офисных сотрудников на успех
Кэти Перри прокомментировала президентские амбиции Канье Уэста
«Я была готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти того ребенка»
История англичанки, которая стала пожарным и c 18 лет выносила людей из огня
Внук Элвиса Пресли покончил с собой в 27 лет
Поп арт
Зевс, спящий Гермафродит и мужская раздевалка: музеи мира показали лучшие ягодицы
Рэпера Lil Marlo застрелили в США
Все материалы
Интернет и СМИ
Гордон посвятил Соловьеву песню и обматерил его
Терминатор или сверхсущество
Искусственный интеллект развивается слишком быстро. Что сделать, чтобы он не навредил человечеству?
Сбербанк выступил с заявлением об уличенных в сексуальном насилии сотрудниках
Сила большого брата
 
Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных домогательствах
Чеченец извинился перед московским блогером за избиение и попал на видео
«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось»
Бывшего журналиста обвиняют в передаче НАТО российских тайн. Что об этом думают его коллеги
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски появилась на публике в тренде из 90-х с голым животом
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Певица популярной группы в платье без нижнего белья попала в объектив папарацци
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Блогерша попыталась повторить танец модели в нижнем белье и вызвала смех фанатов
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»
Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
55-летняя актриса стала моделью для собственного бренда купальников
Все материалы
Путешествия
Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Россияне массово бросились искать билеты в Турцию
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Живого младенца выкопали из могилы
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Назван опасный метод похудения при работе в офисе
Обиженный покупатель подбросил опасных змей на заправочную станцию
Все материалы
Toyota обновила топовую версию Land Cruiser 200 в России
«Шестой» Ford Bronco
Самое главное о возрожденном внедорожнике
Седан Toyota Corolla сделали более спортивным
Новая Skoda Rapid
Исследуем самую популярную модель Skoda после обновления
В Москве появятся беспилотные такси
Машины из девяностых, которые дожили до наших дней и сейчас продаются
Мы называли их иномарками и завидовали их владельцам. Может быть, еще не поздно наверстать упущенное
Bentley привезла в Россию всего один «прощальный» Mulsanne
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы