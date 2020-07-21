Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 21 июля превысило 14,7 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 14 701 198 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 230 тысяч. За весь период пандемии скончались 609 806 инфицированных, более 8,2 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 3,8 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (2,1 миллиона человек), Индия (1,1 миллион человек) оказалась на третьем месте. Россия (776,2 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (373,6 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 140 905 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 5940 заболевших. Впервые с апреля число новых заразившихся составило менее 6 тысяч. В общей сложности в стране зафиксировано 777 486 случаев заражения коронавирусом. Из них более 553 тысяч пациентов выздоровели, 12 427 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 25,2 миллиона тестов на коронавирус. Ранее, в июне, ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.

17 июля в мире был зафиксирован рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки. За 24 часа у 237 тысяч человек в мире был подтвержден вирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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