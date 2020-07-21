Нейромонах Феофан и Anacondaz выступят на парковке «Лужников» в рамках проекта LIVE & DRIVE. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерты музыкантов состоятся 23 июля. Билеты можно прибрести на сайте.

Во время мероприятий LIVE & DRIVE живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники. Проект был запущен концертным агентством TCI и объединенной группой компаний SAV Entertainment и Русский Шоу-Центр.