Шура Би-2 и Manizha выпустили клип с людьми-обоями

Шура Би-2 совместно с певицей Manizha выпустил клип на сингл «Паганини в метро» с людьми-обоями и анонсировал новый альбом стороннего проекта «Нечетный воин». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Это видео о силе привычке, о внешних факторах и ограничениях. И о том, что несмотря ни на что, ты — это ты, и это ничто не изменит. Даже если бы Паганини играл в метро, он был бы тем, кем был... В условиях карантина мы оказались запертыми в своих квартирах, в своих мыслях. Как у Бродского, "слились лицом с обоями". Но, несмотря на ограничения, там, за дверью, жизнь…» — рассказала Manizha.

Официальный релиз студийного альбома «Нечетный воин 4. Часть 1» намечен на осень 2020 года, в него войдут 13 треков, «в создании которых по сложившейся традиции отметились известные музыканты». Первыми участниками проекта заявлены Ренарс Кауперс (Brainstorm), Владимир Котляров («Порнофильмы»), Инна Желанная и Игорь Журавлев («Альянс»). Полный состав звездных артистов будет обнародован ближе к выходу альбома.