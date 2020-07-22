Мать «помогла» сыну на собеседовании и лишила его работы

Сотрудник, занимающийся поиском и подбором новых работников в компанию, рассказал, как мать хотела помочь сыну на собеседовании. Это в итоге лишило его шансов на работу, рассказал пользователь Reddit с ником apartmentroublee. В комментариях многие посчитали решение правильным и понадеялись, что сын сможет избавиться от избыточной опеки.

По словам юзера, он работает в технологической компании и в тот раз нанимал на летнюю работу стажеров. Ситуация происходила в период распространения коронавируса, поэтому собеседование проходило виртуально через сервис видеоконференций Zoom.

Он рассказал, как через пару минут общения мать 19-летнего соискателя влезла в разговоре и начала делиться своим мнением о сыне. Сотрудник вежливо попросил дать слово парню. Тем не менее подобные вмешательства в ход беседы происходили и в дальнейшем несколько раз.

«Я думал, что на этом все и закончится, пока не получил электронное сообщение от женщины спустя месяц с вопросом о том, какое решение принято по заявке сына. Ее, похоже, возмутило, что он не получил ни приглашения, ни отказа», — написал apartmentroublee.

Юзер отметил, что ему было неприятно за сына, так как он сам ощущал избыточную опеку от матери в подростковом возрасте. По словам сотрудника, он ответил женщине, что только заявитель может получить информацию о решении работодателя.

Он также пояснил ей, что присутствие матери на собеседовании стало причиной отказать парню в работе, так как компания ищет независимых и самостоятельных людей на должности. В комментариях многие согласились с тем, как поступил сотрудник. Ряд пользователей также посоветовали ему сообщить о причинах отказа и лично парню.